Une vingtaine de douilles retrouvées place Lemmens, à Anderlecht, confirme le parquet

Le parquet de Bruxelles a confirmé vendredi, par la voix de sa porte-parole Laura Demullier, les tirs survenus dans la nuit de mercredi à jeudi sur la place Alphonse Lemmens à Anderlecht, apportant de nouveaux éléments sur les faits.

Peu avant minuit, plusieurs coups de feu ont été tirés sur la place. La police y a constaté des impacts de balles sur les façades de plusieurs habitations ainsi que sur des véhicules stationnés. Plusieurs voitures ont été endommagées et une vingtaine de douilles ont été retrouvées.

Aucun blessé n’a été signalé. Le ministère public a requis le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un expert en balistique. L’enquête se poursuit afin d’identifier les auteurs.

Ces tirs sont survenus deux jours après un premier incident au même endroit, au cours duquel un enfant de 11 ans avait été légèrement blessé par des éclats de verre alors qu’il dormait dans une habitation touchée par des balles.

Une quinzaine de douilles avaient alors été retrouvées et deux suspects auraient pris la fuite à trottinette. Le parquet avait ouvert une enquête pour tentative de meurtre.

La place Lemmens, dans le quartier de Cureghem, fait l’objet d’une attention accrue des autorités communales. Fin octobre, deux journalistes de nos journalistes y avaient été pris à partie alors qu’ils réalisaient un reportage, un incident condamné par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) et par l’Association des Journalistes Professionnels (AJP).

Belga