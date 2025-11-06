Anderlecht : de nouveaux tirs Place Lemmens cette nuit, pas de blessé

Plusieurs douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées et des impacts dans plusieurs véhicules et bâtiments ont été constatés.

De nouveaux tirs ont eu lieu cette nuit Place Lemmens, sans faire de blessé, a annoncé ce jeudi matin le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps dans Bonjour Bruxelles sur BX1. Selon nos informations, ils ont eu lieu peu avant minuit. Plusieurs douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées et des impacts dans plusieurs véhicules et bâtiments ont été constatés. Ces tirs interviennent deux jours après des tirs sur cette même place, qui ont blessé un enfant qui dormait dans une maison à proximité.

Face à ces violences récurrentes, le bourgmestre anderlechtois dit avoir interpellé le ministre de l’Intérieur afin que les forces de l’ordre de sa commune puissent bénéficier d’une exemption du mécanisme de “capacité hypothéquée”. Ce mécanisme implique le transfert de certaines forces locales sur de grands évènements (Circuit de Francorchamps, Festival Pukkelpop…) ou pour la surveillance de prisons en cas de manque d’effectif. Or, selon lui, il faut qu’un maximum des forces locales puissent travailler sur le terrain pour lutter contre le trafic de drogue.

La place Lemmens fait l’objet de tensions depuis de longues années, sur fond de trafic de drogues. Récemment, parking.brussels à d’ailleurs indiqué que ses équipes n’y contrôlaient plus le parking, faute de sécurité suffisante. Une équipe de BX1 en tournage sur place y a également été prise pour cible par des jets de bouteilles.

■ Une interview de Fabrice Cumps au micro de Fabrice Gosfilley dans Bonjour Bruxelles