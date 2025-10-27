Une équipe de BX1 prise pour cible lors d’un reportage sur la place Lemmens à Anderlecht

Ce lundi matin, l’une de nos équipes s’est rendue sur la place Lemmens à Anderlecht afin de réaliser un reportage sur les problèmes de contrôle du stationnement dans le quartier. Plus aucun agent de parking.brussels n’y passe depuis dix ans de peur de se faire agresser. Notre équipe en a été témoin.

“À notre arrivée sur place, nous avons senti une tension particulière. Plusieurs personnes cagoulées se trouvaient déjà sur la place. Pour éviter tout problème, je suis allée les trouver pour les prévenir que nous allions réaliser une interview, mais qu’ils n’allaient pas être filmés“, témoigne notre journaliste.

L’équipe de BX1 installe donc le matériel pour interroger Pierre Vassart, porte-parole de parking.brussels. “L’interview se passe bien, j’ai le temps de poser deux-trois questions. Mais après cinq minutes d’interview, nous avons entendu le fracas d’une bouteille en verre. Nous n’avons d’abord pas compris ce qu’il se passait. Puis quand je me suis retournée, j’ai aperçu trois individus cagoulés et nous avons très vite compris qu’il fallait partir“, explique notre journaliste.

Suite à cela, notre journaliste et sa cadreuse ainsi que le porte-parole de parking.brussels ont rejoint leur véhicule sous la pression des individus. Une fois dans leur voiture, celles-ci ont encore été la cible de jets de bouteille en verre. Heureusement, il n’y a pas de blessé.

La rédaction de BX1 condamne avec la plus grande fermeté l’agression dont ont été victimes ses journalistes, qui ne faisaient qu’exercer leur métier d’informer. La liberté de la presse est un pilier essentiel de notre démocratie, et rien ne peut justifier la violence envers celles et ceux qui s’engagent chaque jour à relayer la réalité du terrain. BX1 exprime tout son soutien à ses deux journalistes.

BX1 – Vidéo : BX1