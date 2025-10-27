Passer la navigation
Anderlecht : dix ans sans contrôle du stationnement dans le quartier Lemmens

Une situation que l’échevine de la Mobilité Halina Benmrah (MR) juge “inacceptable”, selon la DH.

Depuis plus de dix ans, environ 300 places de stationnement autour de la place Alphonse Lemmens, à Cureghem, échappent à tout contrôle. Une situation que l’échevine de la Mobilité Halina Benmrah (MR) juge “inacceptable”.

L’agence Parking Brussels, responsable des contrôles depuis 2015, refuse d’intervenir pour des raisons de sécurité : le quartier est marqué par des trafics, des intimidations et des stationnements sauvages.

Pour reprendre les contrôles, l’agence exige plusieurs garanties : présence policière, scan car et campagnes de sensibilisation, mais la police estime cette présence “infaisable”.

“Ce n’est pas une question d’argent, mais d’égalité entre les quartiers”, insiste l’échevine, qui promet de maintenir la pression sur Parking Brussels pour mettre fin à cette “zone de non-droit du stationnement”.

27 octobre 2025 - 08h27
Modifié le 27 octobre 2025 - 08h27
 

