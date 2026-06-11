Près d’un Bruxellois sur quatre travaille sans lieu fixe, selon l’IBSA

Près de 23 % des Bruxellois en emploi travaillent dans des lieux variables plutôt que sur un site fixe, selon une nouvelle étude de l’ IBSA . Une réalité qui concerne particulièrement certains secteurs et influence les modes de déplacement.

Malgré les millions de mètres carrés de bureaux présents en Région bruxelloise, près d’un travailleur bruxellois sur quatre ne dispose pas d’un lieu de travail fixe. C’est l’un des constats du dernier Focus publié par l’IBSA, l’institut bruxellois de statistique.

Selon l’étude, 23 % des personnes en emploi à Bruxelles travaillent dans des lieux variables, qu’il s’agisse de chantiers, de domiciles de patients, d’établissements scolaires ou encore de différents sites d’intervention au cours d’une même journée.

Cette situation est plus fréquente dans les secteurs de la construction, de l’horeca et du commerce, des soins de santé ou encore de l’enseignement. Les ouvriers et employés exerçant des fonctions de terrain sont particulièrement concernés.

L’étude met également en évidence un lien entre le lieu de travail variable et la situation socio-économique. Les personnes disposant de revenus plus faibles ou d’un niveau de diplôme moins élevé sont davantage concernées, tandis que les emplois plus qualifiés sont plus souvent associés à un lieu de travail fixe et au télétravail.

Une utilisation plus fréquente de la voiture

Les travailleurs dont le lieu de travail varie ont davantage recours à la voiture pour leurs déplacements professionnels. Selon l’IBSA, 35 % d’entre eux utilisent principalement ce mode de transport, contre 27 % des travailleurs ayant un lieu de travail fixe hors domicile.

À l’inverse, la marche et le vélo sont moins utilisés. Les transports publics conservent en revanche une part comparable dans les deux groupes.

L’étude souligne enfin certaines différences entre hommes et femmes. Les travailleuses ayant un lieu de travail variable recourent davantage aux transports en commun, tandis que les hommes utilisent plus fréquemment la voiture ou le vélo.

Rédaction