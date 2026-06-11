Fusion en vue et direction vacante : le malaise grandit chez Perspective.brussels

Des membres du personnel de Perspective.brussels expriment leurs inquiétudes face au projet de fusion avec Urban.brussels et à l’absence de décision concernant la direction générale. Un rassemblement est organisé ce jeudi matin devant le siège de l’administration.

Le climat est tendu au sein de Perspective.brussels. D’après La Capitale, plusieurs membres du personnel dénoncent un manque de visibilité autour du projet de fusion avec Urban.brussels, prévu dans la Déclaration de politique régionale.

Selon des sources citées par le journal, des groupes de travail planchent depuis plusieurs mois sur cette réorganisation, mais les travailleurs s’interrogent sur les intentions des autorités concernant la future structure administrative.

L’inquiétude s’est accentuée après l’expiration du mandat du directeur général, Antoine de Borman. Son éventuelle reconduction devait être examinée par le gouvernement bruxellois, mais aucune décision n’a été prise à ce stade.

Dans un appel à mobilisation relayé en interne et cité par La Capitale, les organisateurs évoquent une période d'”incertitude majeure“, marquée par la réforme institutionnelle en cours, la restructuration de l’administration et l’absence de décision concernant la direction générale.

Un rassemblement est prévu ce jeudi matin devant les bureaux de l’institution.

Interrogée par La Capitale, la secrétaire d’État bruxelloise Audrey Henry a indiqué être consciente des interrogations suscitées par le projet de fusion et a annoncé que des échanges seraient organisés afin de répondre aux préoccupations du personnel.