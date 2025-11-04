Tirs à Anderlecht : un enfant blessés par des éclats de verre dans son sommeil

L’enfant, qui dormait au moment des faits, a été touché par des éclats de verre provenant d’une fenêtre de son habitation atteinte par des balles. Il a été légèrement blessé et pris en charge par les services de secours.

Le service d’aide aux victimes de la police a été sollicité afin d’apporter un soutien psychologique à l’enfant et à sa famille.

Deux suspects en fuite

Les faits se sont produits peu après minuit. Plusieurs coups de feu ont été tirés sur la place, provoquant des impacts sur la façade d’une maison ainsi que sur plusieurs véhicules stationnés. Les enquêteurs ont retrouvé sur place une quinzaine de douilles.

Selon les premiers éléments recueillis, deux suspects auraient pris la fuite à trottinette après les tirs. Les moyens nécessaires ont été déployés pour les identifier et les interpeller.

Le ministère public a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert en balistique se sont rendus sur les lieux afin d’effectuer les constatations techniques.

Les circonstances exactes des faits restent à déterminer.