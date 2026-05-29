Les deux prévenus d’une tentative d’assassinat à Anderlecht plaident l’acquittement

Poursuivis pour une tentative d’assassinat commise à Anderlecht dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, deux prévenus ont plaidé l’acquittement jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Un jeune homme avait été grièvement devant un magasin de nuit, situé place Bizet, peu après minuit.

“On ne sait pas qui est le tireur“, a résumé l’avocate de Raphaël C. Les images des caméras de surveillance montrent un tireur gaucher. Or, Raphaël C. est droitier, a rappelé son conseil aux juges. Le 22 mars 2025, il bénéficiait d’un congé pénitentiaire depuis 16 jours. Il “respectait à la lettre” ses conditions de sortie, dont l’interdiction de conduite, ont martelé ses deux avocats, Mes Sophia Robillard et Me Olivier Martins.

► Lire aussi | Anderlecht : deux prévenus entendus pour les coups de feu du 22 mars 2025, faisant un blessé

Ce prévenu avait été arrêté deux mois après les faits, lors d’une perquisition. Les deux sources policières qui accablent Raphaël C. “ne tiennent pas”, a insisté le duo, partageant son “malaise” face à un “acharnement du ministère public” et critiquant un “déni de la réalité” dans ce dossier. Tant la défense de Raphaël C. que celle de Bilal H., l’autre prévenu dans ce dossier, soutiennent que l’enquête a été bâclée par des enquêteurs et un juge d’instruction influencés par les casiers judiciaires chargés des deux hommes.

Le casier du premier compile des faits de roulage et deux condamnations en correctionnelle, dont une pour tentative de vol avec violence, tandis que le second a été condamné pour meurtre en 2017. Bilal H. n’avait aucun intérêt à se retrouver à nouveau “dans une telle situation”, a de son côté soutenu son avocate, Me Samira Bouyid. “Il y a quelque chose d’illogique dans cette thèse”, a-t-elle estimé.

► Lire aussi | Trois fusillades en une soirée à Anderlecht: deux blessés dont un dans un état critique

Le 13 mai, la procureure avait requis 13 à 15 ans de détention contre Raphaël C., qui selon elle voulait “en découdre” avec la victime. Elle a requis 17 ans contre Bilal H., qui n’a pas tiré mais aurait conduit Raphaël C. jusqu’au lieu des faits. Les deux défenses ont appelé le tribunal à reconnaître que le doute prévalait dans ce dossier et qu’il devait donc bénéficier aux prévenus. Les juges rendront leur verdict le 22 juin à 08h45.

Belga