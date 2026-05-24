Coups de feu rue de Wautier à Laeken : plusieurs impacts de balle sur une habitation et des douilles retrouvées

Plusieurs impacts de balle et plusieurs douilles ont été retrouvés dans la rue de Wautier après des tirs.

Cette nuit, des tirs ont été entendus à Laeken, dans la rue de Wautier. La zone de police de Bruxelles Capitale/Ixelles confirme “un incident de tir” vers 2h40 du matin : “Plusieurs équipes de police ont été immédiatement dépêchées sur place“.

“Sur les lieux, les intervenants ont relevé plusieurs impacts de balle sur le mur d’une habitation ainsi que plusieurs douilles sur la voie publique“, ajoute la porte-parole Ilse Van de Keere. “Après les faits, les suspects auraient pris la fuite vraisemblablement sur des trottinettes électriques“.

Un périmètre de sécurité a été établi “afin de garantir la sécurité et de permettre le déroulement de l’enquête“. Le parquet a été immédiatement informé des faits. “Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs et de déterminer les circonstances exactes de l’incident.”

BX1 – Photo : BX1