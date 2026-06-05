Coups de feu à Clémenceau: la Stib réclame 75.000 euros de dommages

Le trafic a été fortement perturbé pendant une partie de la matinée, vu les coups de feu tirés devant la station Clémenceau, a rappelé vendredi le conseil de la Stib devant la 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Les stations Clémenceau, Delacroix, Lemonnier et Gare du midi ont été fermées pendant plusieurs heures. Du personnel et des policiers étaient descendus dans les stations et les tunnels pour chercher les auteurs des tirs.

La Stib a évalué ce dommage à 75.000 euros, qu’elle demande aux prévenus de prendre en charge de façon solidaire.

Deux hommes sont poursuivis devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles pour les coups de feu du 5 février 2025, qui n’ont pas fait de blessés. Une balle, tirée avec un fusil d’assaut AK-47, est entrée dans la chambre d’une enfant, située au premier étage de la place Clémenceau.