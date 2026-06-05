Coups de feu à Clémenceau: le parquet requiert 16 ans de prison ferme contre le tireur

Le procureur du roi a requis 16 ans de détention ferme contre le prévenu Y. A., qui avait tiré avec une arme d’assaut (AK-47) devant la station de métro Clémenceau le matin du 5 février 2025.

Ce prévenu était absent au procès ouvert vendredi matin devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, pour juger les auteurs de l’une des fusillades les plus marquantes de l’année 2025 à Bruxelles.

L’enquête balistique a relevé 23 douilles provenant de cette arme, dont une balle arrivée dans la chambre à coucher d’une enfant, située au premier étage d’une maison de la place Clémenceau. L’essentiel des tirs ont été portés à hauteur d’homme et en direction de dealers rivaux du quartier Peterbos qui se trouvaient ce matin-là à Clémenceau et se déplaçaient à trottinette, a résumé le procureur du roi, s’appuyant sur les images des caméras de surveillance.

Pour le procureur, la tentative d’assassinat est établie dans le chef de Y.A. Le représentant du ministère public a requis une peine “très forte” pour le tireur.

Pour le prévenu Z.Y., qui portait une arme M4 le matin des faits dont il n’a pas fait l’usage, le procureur a requis 14 ans de détention ferme. Le jeune homme, âgé de 21 ans, formait un “tandem” avec le tireur. La prévention de tentative d’assassinat, d’organisation de malfaiteurs et de port d’arme est également établie le concernant, estime le procureur. Mais puisque Z.Y. n’a pas tiré, et que l’analyse du téléphone du prévenu démontre un profil “moins inquiétant” que Y. A., le parquet a requis une peine un degré plus léger.

Belga