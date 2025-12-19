Fêtes de fin d’année : les conseils des pompiers de Bruxelles pour célébrer en toute sécurité

À l’approche de Noël et du Nouvel An, les Pompiers de Bruxelles rappellent une série de conseils simples pour éviter les accidents.

Les fêtes de fin d’année riment avec convivialité, décorations et repas festifs. Mais chaque année, cette période est aussi marquée par des incidents liés aux bougies, aux sapins de Noël, aux appareils de cuisson ou encore aux feux d’artifice. Voici les conseils des pompiers de Bruxelles pour passer des fêtes savoureuses, en limitant les risques.

Sapins et décorations : attention aux risques d’incendie

Un sapin sec ou des décorations défectueuses peuvent s’enflammer en quelques secondes. Les pompiers recommandent de privilégier un sapin naturel avec racines, arrosé régulièrement, et d’opter uniquement pour des guirlandes LED, dont les câbles doivent être en bon état.

Il est également conseillé de ne pas placer le sapin près d’une source de chaleur (radiateur, poêle, rideaux) et d’éteindre les illuminations avant de quitter son domicile ou d’aller dormir.

Bougies : ne jamais laisser une flamme sans surveillance

Très présentes sur les tables et rebords de fenêtres, les bougies nécessitent une vigilance particulière. Elles doivent être placées dans un support stable, idéalement en verre, et rester hors de portée des enfants et des animaux. Les pompiers rappellent surtout qu’une bougie ne doit jamais être laissée allumée sans surveillance.

Fondue, raclette, gourmet : prudence autour de la table

Les repas festifs peuvent, eux aussi, présenter des risques. Les Pompiers de Bruxelles conseillent d’utiliser de préférence un appareil électrique ou de la pâte ou du gel combustible, et de toujours installer l’appareil sur une surface incombustible.

En cas de flammes, il ne faut jamais utiliser d’eau. Il est recommandé de couper l’énergie, d’étouffer le feu à l’aide d’un couvercle ou d’une couverture anti-feu et d’appeler le 112.

Feux d’artifice : une interdiction totale à Bruxelles

Les Pompiers de Bruxelles rappellent qu’en Région bruxelloise, la possession, la vente, le transport et l’utilisation de feux d’artifice sont strictement interdits, y compris sur les propriétés privées.

Seules les prestations pyrotechniques professionnelles, dûment autorisées, sont admises. La consommation d’alcool diminuant fortement la vigilance, toute manipulation d’artifices est fortement déconseillée.

Respecter le travail des secours lors de la nuit du Nouvel An

La nuit de la Saint-Sylvestre est l’une des plus chargées pour les services de secours. Les pompiers appellent la population à faciliter l’accès des véhicules d’urgence, à éviter tout comportement agressif et à permettre aux équipes d’intervenir dans un climat serein.

“Nos équipes sont massivement mobilisées durant les fêtes. Avec quelques gestes simples et en respectant les règles — notamment l’interdiction totale des feux d’artifice — chacun peut contribuer à une nuit de Nouvel An plus sûre”, souligne Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles.

