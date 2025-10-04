Passer la navigation
Les pompiers de Bruxelles sécurisent une statue du Cinquantenaire qui menaçait de tomber

À cause des rafales de la tempête Amy, une statue des Arcades du Cinquantenaire a dû être sécurisée par les pompiers de Bruxelles, craignant qu’elle ne chute sous l’effet du vent.

Les pompiers de Bruxelles ont effectué 90 interventions au total ce samedi, en raison de la tempête Amy. L’une d’elles était déjà spectaculaire ce matin : un échafaudage avait été arraché par le vent à Woluwe-Saint-Pierre.

Plus tard dans la journée, c’est pour une autre intervention étonnante que les pompiers ont été mobilisés : il a fallu sécuriser une statue des Arcades du Cinquantenaires devenue instable à cause du vent : “L’appelant a signalé qu’un morceau de la statue s’était détaché. Le vent aurait pu la faire tomber“, a indiqué Walter Derieuw, sans pouvoir préciser l’état actuel de l’œuvre”. Il a fallu délicatement soulever l’œuvre avec une auto-échelle pour la déposer sur le sol.

Heureusement, cette journée venteuse et pluvieuse n’a fait aucune victime.

M.D. – SIAMU Bruxelles

04 octobre 2025 - 19h53
Modifié le 04 octobre 2025 - 19h53
 

