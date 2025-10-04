Passer la navigation
La tempête Amy fait des dégâts à Bruxelles: un échafaudage est arraché par le vent à Woluwe-Saint-Pierre

Les vents violents de la tempête Amy ont arraché un échafaudage à Woluwe-Saint-Pierre, mobilisant les pompiers de Bruxelles déjà sollicités pour de multiples interventions.

La tempête Amy traverse la Belgique et des dégâts sont déjà signalés ce samedi matin. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, indique vers 10h qu’il y a eu “une vingtaine d’interventions à la suite des intempéries“, précisant qu’il s’agissait “surtout d’interventions pour des arbres et des branches d’arbres“.

► Lire aussi | Météo : la tempête Amy apporte vent fort et pluies sur toute la Belgique

Mais les pompiers de Bruxelles ont également été confrontés à un incident spectaculaire : le vent a arraché un échafaudage installé sur un immeuble de la drève de Nivelles, à Woluwe-Saint-Pierre.

Une alerte jaune au vent a été lancée par l’Institut Royal Météorologique, qui s’attend à des rafales de 70 à 90 km/h. Elle ne prendra fin que ce dimanche à 8h. Les espaces verts de la Région bruxelloise, dont la forêt de Soignes, sont fermés pendant toute la durée de cette alerte jaune. Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres.

M.D. – Photo : BX1

04 octobre 2025 - 11h58
Modifié le 04 octobre 2025 - 11h58
 

