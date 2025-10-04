Météo : la tempête Amy apporte vent fort et pluies sur toute la Belgique

Ce samedi, la Belgique est traversé par un front froid, associé à la dépression de tempête Amy. Cette journée sera marquée par de la pluie et une alerte jaune au vent sur tout le territoire.

Le temps sera d’abord couvert avec des pluies parfois intenses samedi, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Une perturbation active balayera rapidement le pays d’ouest en est. D’importantes rafales de vent sont attendues et le pays est placé en alerte jaune (orange à la Côte) par l’IRM de samedi 8 heures à dimanche même heure.

Cette zone de précipitations sera ensuite suivie par des éclaircies, mais des averses pourront encore se produire l’après-midi. Elles pourront même s’accompagner d’un coup de tonnerre. Les températures maximales oscilleront entre 13 et 18°C. Le vent de secteur ouest à sud-ouest soufflera assez fort à localement fort dans l’intérieur des terres et sera fort à très fort à la mer. Les rafales atteindront généralement 70 à 85 km/h, mais possiblement 90 à 100 km/h sur la région côtière l’après-midi.

En soirée, alors que les dernières averses de la journée quitteront l’est du pays, d’autres progresseront depuis la mer du Nord vers les régions bordant la frontière hollandaise. Le temps sera plus sec sur les autres régions avec d’assez larges éclaircies, excepté en Ardenne où de nombreux nuages bas se formeront. Les minima se situeront entre 6 et 13°C. Le vent de sud-ouest sera d’abord modéré à assez fort dans les terres, puis deviendra plus modéré. À la mer, il tournera de l’ouest-sud-ouest à l’ouest-nord-ouest et restera encore fort voire très fort, avec des rafales de 70 à 80 km/h.

