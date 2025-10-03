Les espaces verts bruxellois et la forêt de Soignes fermés samedi en raison du vent

Les fortes rafales de vent attendues ce samedi contraignent les autorités bruxelloises à fermer les espaces verts de la Région, dont la forêt de Soignes. Ces lieux seront inaccessibles durant 24 heures à partir de 8h00 samedi, annonce Bruxelles Environnement vendredi dans un communiqué.

Des rafales d’au moins 80 km/h sont annoncées. Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Sur l’ensemble du territoire, Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres.

Dès la fin de l’alerte, le personnel de l’agence bruxelloise assurera le nettoyage des espaces verts et leur sécurisation éventuelle. Les zones seront ensuite à nouveau accessibles au public.

