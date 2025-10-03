Une alerte jaune au vent lancée à Bruxelles et dans le reste du pays ce samedi

L’Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte jaune au vent de samedi à 08h00 jusqu’à la même heure dimanche.

L’alerte sera en vigueur jusqu’en soirée samedi dans toutes les provinces, mais sera prolongée jusqu’à 08h00 dimanche sur la Côte en raison du passage d’une zone de pluie active. Un renforcement de l’avertissement au niveau orange pourrait intervenir au littoral.

Des rafales de 70 à 90km/h sont prévues. En cours d’après-midi ou en soirée, des coups de vent encore plus marqués ne sont pas exclus très localement, précise l’IRM.

