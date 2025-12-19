La FWB compte revaloriser les salaires des directeurs d’écoles à partir de la rentrée 2027

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé vendredi en première lecture une revalorisation salariale pour les directeurs d’école afin de mieux reconnaître leurs responsabilités et rendre la fonction plus attractive.

Cette revalorisation, qui n’interviendra qu’à la rentrée 2027 toutefois, vise à augmenter les barèmes de directeurs afin qu’ils gagnent, à ancienneté égale, au moins 25% de plus qu’un enseignant. Il n’est pas exceptionnel aujourd’hui dans certaines écoles fondamentales qu’un directeur gagne moins qu’un enseignant malgré la charge de travail, la complexité du métier et les responsabilités à assumer.

Conséquence: lorsqu’un poste de direction est à pourvoir, les candidats ne se bousculent bien souvent pas trop au portillon. “Investir dans l’école, c’est d’abord investir dans celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Malgré un contexte budgétaire exigeant, nous avons fait le choix de reconnaître davantage les responsabilités et l’engagement des directions“, commente la ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR), citée dans un communiqué.

Cette revalorisation pécuniaire des directeurs coûtera un peu plus de 8 millions d’euros en année pleine, à charge du budget de la FWB.