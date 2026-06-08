Palais de justice : la partie centrale de la façade libérée des échafaudages

Le Palais de Justice, qui subit d’interminables travaux depuis plus de 40 ans, a une allure inhabituelle mais plutôt réjouissante : les échafaudages de la partie centrale de la façade avant ont été retirés la semaine passée.

Cette étape marque la fin de la première phase de restauration qui avait débuté en août 2023. Elle comprend “la restauration de la façade du côté de la place Poelaert, y compris le péristyle et l’esplanade (cour d’honneur) à l’avant du Palais de Justice“, explique la Régie des Bâtiments sur son site internet.

La deuxième phase commencera fin de cette année et concernera les façades du socle sous la coupole.

Il restera encore à rénover les façades sur les autres côtés du Palais : “La troisième phase englobera les façades des côtés rue de Wynants et rue aux Laines, ainsi que les façades des cours intérieures correspondantes et l’environnement extérieur. Enfin, la quatrième phase portera sur la façade du côté de la rue des Minimes ainsi que sur les façades des cours intérieures correspondantes et l’environnement extérieur.”

L’objectif est de terminer, phase par phase, les travaux de restauration de l’ensemble des façades du Palais de Justice en 2035.

La rédaction – Photo : BX1