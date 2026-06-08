“Mon fils et son ami ont été pris en chasse par une dizaine de jeunes”: des agressions autour du parc Georges Henri inquiètent

L’inquiétude grandit dans le quartier du parc Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert. Plusieurs témoignages sur le groupe Facebook de la commune racontent qu’un ou plusieurs groupes de jeunes terrorisent d’autres jeunes aux abords du parc.

“Il y a quelques semaines, mon fils et un de ses amis, tous deux âgés de 16 ans, ont été pris en chasse depuis l’entrée du parc Georges Henri par un groupe d’une dizaine de jeunes, qui devaient avoir à peu près le même âge, et qui se montraient menaçants“, raconte Mariana sur le groupe Facebook. Selon son témoignage, les deux amis se sont réfugiés sur le terrain de football du parc où se trouvaient quelques personnes. “Comme les jeunes bloquaient l’une des entrées et s’approchaient petit à petit d’eux et qu’il n’y avait pas d’adultes présents, ils ont réussi à se rendre à la Guinguette et sont restés là avec les employés jusqu’à ce que le groupe abandonne et s’en aille“, relate-t-elle. Les deux enfants, effrayés, n’ont plus voulu se rendre dans le parc Georges Henri durant quelques jours.

Ils auraient isolé l’un des trois garçons pour lui voler son pull. L’un des individus l’aurait également menacé avec une bombe au poivre

Une autre mère raconte une histoire similaire, couplée d’un vol. Selon Marta, son fils et un ami ont été suivis par quatre jeunes qui se trouvaient dans le parc. “Dans une rue voisine, ils ont fini par lui voler un pull“, déplore Marta. En réponse, une autre habitante témoigne d’une histoire très ressemblante. Cette fois, ce sont trois individus “âgés d’environ 18 ou 20 ans” qui ont suivi son fils et deux de ses amis : “Ils auraient isolé l’un des trois garçons pour lui voler son pull. L’un des individus l’aurait également menacé avec une bombe au poivre. Le jeune serait ensuite parti en pleurant. Mon fils et son ami sont alors restés seuls, et les trois individus se sont mis à leur courir après. Heureusement, mon fils et son ami ont eu la présence d’esprit d’entrer dans un restaurant pour se mettre en sécurité et pouvoir téléphoner.”

Aucune plainte déposée

Contactée, la zone de police Montgomery répond n’avoir pas reçu de plainte ou d’interventions pour de tels faits aux abords du parc Georges Henri. “Ce qui veut dire que ces personnes n’ont pas déposé plainte, ce qui est évidemment dommage”. La police disait, ce vendredi, qu’une “contextualisation était en cours afin d’évaluer la situation exacte des faits et demandes d’intervention dans ce secteur“. Par ailleurs, la zone de police précise que le parc Georges Henri bénéficie de “toute son attention depuis un certain temps“. “Nous y effectuons des passages et des surveillances fréquents dans le cadre de certaines nuisances ou incivilités qui y ont été dénoncées par certains habitants“, assure le service communication.

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Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (lib·res) va dans le même sens : “J’ai constaté ces témoignages sur les réseaux sociaux. Je me suis donc adressé à la police, qui m’a répondu qu’il n’y avait pas eu de plaintes déposées“, confirme-t-il. “La police tente de renter en contact avec les familles concernées, mais je n’ai pas eu de retour du chef de corps. J’invite les personnes qui ont constaté des faits, ou qui en ont été victimes, à donner tous les renseignements possibles à la police.”

La commune plaide pour la fermeture du parc durant la nuit

Olivier Maingain ajoute que la commune fait la demande “depuis des années” à la Région de fermer complètement le parc Georges Henri durant la nuit. “La commune tente de suppléer les carences de Bruxelles Environnement en payant une société de gardiennage qui ferme les entrées latérales (avenue Georges Henri, clos des Quatre-Saisons et rue Montagne des Cerisiers). Il n’y a donc qu’une seule issue, sur le square Meudon, ce qui permet à la police d’éviter les fuites“.

Le bourgmestre assure que quelques caméras ont été placées par la Région suite à “deux plaintes d’intrusions dans des jardins privés qui jouxtent le parc“. Elles ne seraient toutefois pas accessibles par la zone de police Montgomery, mais par Bruxelles Environnement : “J’ai demandé que la police ait un accès à ses caméras, mais à ce jour, je n’ai pas eu de réponse. J’espère que Bruxelles Environnement va faire cet investissement.”

Bruxelles Environnement, de son côté, répond que “c’est un parc assez paisible, mais comme partout, des incidents peuvent avoir lieu“. Des gardiens font des rondes dans les parcs bruxellois mais n’ont qu’un rôle de prévention, précise l’administration publique, en mettant la responsabilité de la sécurité des parcs sur la police locale.

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Maxime Dieu – Photo : Google Maps