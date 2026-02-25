Une application pour cartographier le sentiment d’insécurité à Bruxelles

Vous sentez-vous en insécurité à Bruxelles, et surtout à quel endroit ce sentiment se manifeste-t-il ? Des chercheurs de la VUB se penchent sur la question, et tentent de cartographier ces lieux… À l’aide d’une application. L’objectif est de sensibiliser le monde politique.

“Avec l’application Moment, nous cherchons à récolter des données précises concernant le sentiment de sécurité à Bruxelles”, explique Petrus te Braak, chercheur en sociologie à la VUB. “Qui se sent moins à l’aise ? À quel moment ? Pourquoi ?”.

Plus d’une centaine de lieux sont recensés par l’application. Il s’agit notamment de certains parcs ou de rues où l’éclairage est défaillant.

L’application est destinée au grand public, mais également aux responsables politiques et de l’urbanisme afin que le sentiment d’insécurité soit de moins en moins présent.

■ Reportage d’Eléonore Talotta et Marjorie Fellinger