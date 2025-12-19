Passer la navigation
Passage du Nord : le temps des fêtes, l’écrin des concerts de Noël

Le passage du Nord, galerie emblématique de Bruxelles située entre la rue Neuve et la place de Brouckère, et fraîchement rénovée, se transforme à l’approche des fêtes en un véritable écrin musical.

Elle accueille une série de concerts de Noël gratuits, ouverts à tous, qui invitent les passants à faire une pause hors du temps.

Entre mélodies envoûtantes, ambiance chaleureuse et décor illuminé, ces rendez-vous musicaux offrent un moment de poésie au milieu de l’agitation urbaine.

■ Reportage de David Courier et Hugo Moriamé

