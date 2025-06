Vooruit dit non à Ahmed Laaouej et à une majorité “progressiste”

Vooruit.brussels a décliné vendredi soir l’invitation du chef de file PS Ahmed Laaouej à l’ouverture de négociations pour constituer une majorité progressiste à Bruxelles.

Il invite les socialistes francophones à reprendre le chemin des négociations avec le MR.

“Il faut se rendre à l’évidence: la seule véritable solution pour Bruxelles repose sur une collaboration constructive entre le MR et le PS, les deux plus grands partis politiques francophones de Bruxelles. Pour y parvenir, il est nécessaire de se concentrer désormais sur les intérêts bruxellois et de ne pas importer les considérations et les conflits des partis nationaux à la table des négociations bruxelloises.

Faire preuve de respect mutuel et de confiance est essentiel à ce stade, et de ce point de vue, il nous semble approprié de laisser les négociateurs bruxellois accomplir le travail qui s’impose”, ont commenté les socialistes flamands bruxellois, dans un communiqué. Ceux-ci ont rappelé que “l’objectif de Vooruit.Brussels a toujours été de mettre en place un gouvernement stable et solide et qu’il s’est toujours entretenus avec tout le monde, essayant de concilier les différents points de vue et sensibilités”.

“Le temps presse”

Pour Vooruit, il est essentiel que le prochain gouvernement bruxellois mette en œuvre les réformes et les économies nécessaires pour assurer l’avenir de la Région bruxelloise et pour travailler de manière efficiente pour le logement abordable et des quartiers propres et sûrs. “Le temps presse. Il n’est donc pas correct de faire traîner inutilement ce processus et de prétendre qu’il a une chance d’aboutir’, a ajouté Vooruit, remerciant Ahmed Laaouej pour sa tentative sincère de “rendre l’impossible possible”.

“Dans le même temps, nous constatons que l’initiative du MR de travailler sur une déclaration de gouvernement sans majorité est tout aussi vaine et ne mène nulle part”, ont-ils encore dit.