La circulation entre les étangs d’Ixelles va être rouverte dans les deux sens

La décision revient sur la mise à sens unique adoptée en 2023, détricotant ainsi en partie une mesure emblématique du plan Good Move porté par la précédente législature.

La portion de voirie entre les deux étangs d’Ixelles, au niveau du square du Souvenir, sera rouverte à la circulation automobile dans les deux sens à partir du 7 juillet, a annoncé la commune d’Ixelles jeudi.

La mesure avait notamment été prise pour éviter le trafic de transit vers l’avenue Louise dans un quartier densément peuplé. Le collège a validé un nouvel aménagement de la voirie. Celle-ci passera en zone de rencontre : priorité aux piétons et cyclistes, avec une vitesse maximale de 20 km/h. Le passage restera interdit le dimanche et pourrait l’être aussi les samedis, jours fériés et congés scolaires, après évaluation. “Cette adaptation est une réponse pragmatique aux enjeux du quartier : elle consacre la promenade verte autour des étangs en donnant priorité aux cyclistes et piétons, tout en tenant compte d’une demande appuyée de revoir la circulation dans les deux sens entre les deux étangs”, déclare le bourgmestre Romain De Reusme (PS). La mise à sens unique avait suscité des réactions contrastées parmi les riverains. Plusieurs habitants s’étaient inquiétés d’un report massif du trafic sur des axes résidentiels, rendant les déplacements plus complexes dans le quartier. D’autres pointaient des difficultés d’accès à leur domicile.

L’annonce fait réagir l’échevin de la Mobilité sortant, Yves Rouyet (Ecolo) : “Remettre la circulation à double sens, c’est extrêmement dangereux. On va recréer des itinéraires de transit qui avaient disparu. Le MR et les Engagés l’avaient promis à leurs électeurs, et le PS leur offre ici leur trophée.”

Le plan Good Move, adopté par la Région bruxelloise en 2020, vise à apaiser la circulation, réduire le trafic de transit et sécuriser l’espace public pour les usagers faibles.

