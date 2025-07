Réforme du chômage : un accord sur le soutien aux CPAS a été trouvé

Un accord a été trouvé jeudi en comité ministériel restreint sur le soutien aux CPAS, a-t-on appris de sources concordantes. Il est désormais question de 300 millions en 2026.

Les Engagés étaient montés au créneau ces derniers jours pour obtenir davantage que le soutien prévu initialement, soit 234 millions d’euros en 2026 et 2027, et 302 et 342 millions en 2028 et 2029. Ils avaient lié le dossier à l’adoption de la loi-programme prévue ce jeudi à la Chambre. Le texte contient la limitation dans le temps des allocations de chômage à un maximum de 2 ans.

Cet argent doit permettre aux CPAS des communes de faire face à l’arrivée d’un nouveau public à partir de l’an prochain: les chômeurs qui seront exclus des allocations de chômage en raison de la limitation dans le temps de celles-ci, l’une des réformes les plus emblématiques de l’Arizona. Il est désormais question de 300 millions en 2026 et 2027, et de 302,3 et 342,6 millions les deux années qui suivent.

■ Reportage de Simon Breem, Bétarice Broutout et Hugo Moriamé

Belga