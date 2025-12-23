Surpopulation carcérale : le nombre de détenus contraints de dormir au sol diminue, mais reste important

Le nombre de détenus contraints de dormir au sol dans les prisons belges a diminué de 672 à 614, entre le 15 et le 23 décembre, ressort-il mardi des chiffres de l’administration pénitentiaire. Ils étaient un peu plus de 140 dans cette situation en février dernier.

En Wallonie, on recense 217 personnes dormant à même le sol dans 9 prisons: 38 à Leuze, Marche et Mons, 28 à Nivelles, 25 à Tournai, 18 à Namur, 16 à Jamioulx, 14 à Arlon et 2 à Lantin.

En Région bruxelloise, 58 détenus passent la nuit au sol à la prison de Haren.

En Flandre, on dénombre 339 personnes contraintes de dormir par terre, dans 10 établissements pénitentiaires. Elles sont 59 à Anvers, 48 à Hasselt, 47 à Termonde et Ypres, 41 à Gand, 34 à Bruges, 22 à Audenarde et Turnhout, 11 à Louvain et 8 à Malines.

L’administration pénitentiaire précise que cette diminution du nombre de personnes dormant au sol est une tendance récurrente durant les fêtes de fin d’année. Une augmentation suit souvent après cette période. La baisse actuelle n’est donc pas vue comme une amélioration structurelle de la situation.

Les syndicats pour leur part restent critiques et préviennent d’une pression accrue sur les détenus et le personnel sans des mesures fédérales rapides.

Belga