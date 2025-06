Le Collège de la Ville renonce au coûteux projet de rénovation des Bains de Bruxelles

Motif invoqué: “une explosion des coûts et un impératif de bonne gestion des finances”.

Le collège échevinal de la Ville de Bruxelles a décidé jeudi de ne pas attribuer le marché de travaux pour la rénovation des Bains de Bruxelles au centre de la Ville, a annoncé la Première échevine MR Florence Frelinx (MR).

Selon l’échevine en charge du Patrimoine public et des Sports, le projet avait été initialement budgétisé à 6,5 millions d’euros HTVA, sur base de l’offre de l’auteur de projet. Avec les options activées par la Ville lors de la phase d’avant-projet, ce montant avait été porté à 7,8 millions d’euros HTVA. L’offre la plus basse reçue dans le cadre de la procédure avoisinait les 16 millions d’euros HTVA. “La Ville de Bruxelles ne peut pas se permettre de telles dérives, surtout dans le contexte budgétaire dont nous héritons”, a commenté Florence Frelinx, dans un communiqué. Selon celle-ci, l’explosion des coûts s’explique par le choix de solutions architecturales et techniques complexes: agrandissement de la salle de boxe, salle de sport conçue sur deux niveaux, élargissement des couloirs, création d’escaliers intérieurs, ajouts de fenêtres, etc. Pour l’échevine MR, ces choix sont éloignés des attentes des Bruxellois d’une piscine fonctionnelle, ouverte et bien entretenue “et non des aménagements disproportionnés”.

► Lire aussi | VIlle de Bruxelles : la nouvelle majorité enterre le projet de piscine à ciel ouvert de l’ex-échevin Benoit Hellings

Toujours selon la Première échevine, cette décision s’inscrit dans la ligne politique qu’elle défend, aux côtés du collège et visant un budget rigoureux et recentré sur les fondamentaux. Au passage, Florence Frelinx a reproché à son prédécesseur, Benoît Hellings (Ecolo), d’avoir traîné avec ce projet “mal ficelé”, sur les rails depuis 2020. Au-delà du surcoût engendré, cela a rendu impossible l’attribution du marché dans les délais exigés pour bénéficier du subside régional. Le projet sera retravaillé afin de proposer une version plus simple, recentrée sur les fonctions essentielles, a-t-elle conclu.

Belga