Trafic ferroviaire interrompu sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et la France
Le trafic ferroviaire est totalement interrompu depuis mardi 13h52 sur la ligne à grande vitesse 1, entre Bruxelles-Midi et la France, en raison d’une collision impliquant un train et une personne aux environs de la frontière française, indique Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Une équipe de secours a été dépêchée sur place pour intervenir. Le train concerné a finalement pu repartir vers Bruxelles après plusieurs heures, mais différents services restent à l’œuvre sur les voies.
Cet incident provoque des perturbations majeures, selon Infrabel.
Aucun Eurostar ni TGV InOui ne circule actuellement sur la LGV entre la Belgique et la France. “Le trafic international est affecté, des détournements via une bifurcation sont envisagés, mais leur faisabilité reste incertaine”, précise Infrabel. “Les équipes d’Infrabel et les services compétents sont pleinement mobilisés afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.”
Belga