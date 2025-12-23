Ixelles met fin au stationnement payant après 19h dans certaines zones

Une mesure destinée à faciliter l’accès aux commerces, cafés et restaurants en soirée et à soutenir l’économie locale.

La Commune d’Ixelles a annoncé la fin du stationnement payant après 19h, au lieu de 21h, dans l’ensemble des zones rouges.

Parmi les autres décisions, Ixelles quadruple le nombre de cartes professionnelles par commerce, améliore l’accès aux cartes visiteurs à tarif réduit et renforce la visibilité des parkings hors voirie. Le stationnement sera également gratuit dès 13h les 24 et 31 décembre sur tout le territoire communal.

Pour les autorités communales, ces mesures visent à alléger la pression sur le pouvoir d’achat tout en rendant l’espace public plus lisible et attractif. “En ajustant les horaires, en soutenant les professionnels et en orientant mieux les automobilistes, nous améliorons l’efficacité du stationnement tout en apaisant l’espace public. C’est une politique équilibrée et lisible pour tous”, confie Valérie Libert (MR), échevine de la Mobilité par voie de communiqué.

Rédaction