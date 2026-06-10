Croky Cup : l’Union doit payer une amende de 3 500 euros pour l’utilisation de fumigènes lors de la finale

L’Union, vainqueur de la Coupe, doit payer une amende de 3 500 euros après la finale de la Coupe contre Anderlecht, a décidé mercredi la Commission disciplinaire du football professionnel (DCP).

À trois reprises, les supporters de l’Union ont allumé des feux d’artifice dans les tribunes. La Commission doit encore se prononcer sur l’utilisation de feux d’artifice par Anderlecht lors de ce match.

Aux 18e, 68e et 96e minutes, les supporters de l’Union ont allumé leurs feux d’artifice, soit au total au moins 27 pièces. Lors de l’audience, l’Union a fait valoir qu’il s’agissait d’un match chargé, avec plus de supporters que d’habitude, et qu’il mettait déjà tout en œuvre pour éviter de tels incidents.

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Par ailleurs, ces incidents n’ont pas eu d’impact sur le déroulement normal du match. Le Comité a partiellement retenu ces arguments et a infligé une amende moins lourde que celle réclamée par le parquet de la fédération : 3 500 euros au lieu de 5 000 euros.

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Pour le RSC Anderlecht, dont les supporters ont allumé de nombreux feux d’artifice, ce qui a bel et bien eu un impact sur le match, la sanction qui sera prononcée n’est pas encore claire. Le dossier a été examiné hier, mardi 9 juin, et une décision sera prise au plus tôt la semaine prochaine. Le parquet de la fédération avait requis une amende de 10 000 euros pour les Mauve et Blanc.