Coupe de Belgique: Jérémy Taravel livre son analyse sur la défaite d’Anderlecht “difficile à avaler”

Après neuf années de disette, Anderlecht devra encore attendre avant de remettre la main sur un trophée majeur après sa défaite en finale de la Coupe de Belgique jeudi contre l’Union Saint-Gilloise. Pour Jérémy Taravel, l’entraîneur anderlechtois, son équipe “a donné la finale à l’Union”.

Mené 1-0 à un quart d’heure du terme, le RSCA était parvenu à égaliser via Mihajlo Cvetkovic avant de s’écrouler en prolongations en concédant deux buts en cinq minutes.

“Nous étions dans le match même si nous avions du mal à poser notre jeu“, a analysé Taravel en conférence de presse. “Le but égalisateur a montré l’état d’esprit de l’équipe. À partir de là, je pensais qu’on n’allait pas la lâcher mais on a tout perdu en 5 minutes. Je pense qu’on a donné la finale à l’Union. On ne peut pas se permettre de donner des buts aussi facilement. Les erreurs ont coûté cher.”

Une défaite “difficile à avaler” pour l’entraîneur français qui n’a pas trouvé l’Union “meilleure” que son équipe. ‘L’Union a ses qualités mais je ne pense pas qu’elle nous était supérieure. Cela reste une finale, c’est différent d’un match de championnat. On joue pour gagner, pas pour être beau. Malheureusement, on perd sur des cadeaux alors que nous aurions dû prendre moins de risques et être plus compacts.”

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Battu pour la quatrième fois de suite en finale, le club le plus titré du pays va désormais devoir se concentrer sur la défense de sa 4e place en Champions Playoffs pour s’assurer un ticket européen.

“Les joueurs sont abattus et c’est normal après une finale perdue. C’est compliqué de tourner immédiatement le bouton. Je me poserais des questions si ce n’était pas le cas. Nous étions conscients que c’était un match important pour le club et les supporters. Il y a énormément de déception.”

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