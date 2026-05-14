Les joueurs anderlechtois déçus après la Coupe de Belgique: “À la fin, on a laissé filer le match”

La déception était grande jeudi à Anderlecht après la défaite 3-1 en prolongation lors de la finale de la Coupe contre l’Union. Les attaquants Adriano Bertaccini et Mihajlo Cvetkovic ont livré leur analyse après le match. “Nous avons laissé filer la victoire en prolongation”, ont déclaré les deux joueurs.

“On n’a pas assez joué au ballon“, a soupiré Bertaccini dans la zone mixte. L’attaquant, entré en cours de jeu, a critiqué le style de jeu des Mauve et Blanc. “On s’est tout simplement trop laissés entraîner par le jeu de l’Union, avec beaucoup de longs ballons et trop peu de jeu construit depuis l’arrière. On ne peut pas gagner ainsi contre un adversaire physiquement fort.” L’attaquant n’avait appris qu’une heure avant le match qu’il ne serait pas titulaire et cela l’avait énervé.

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Dimanche, les Mauve et Blanc disputeront un match de championnat crucial dans la course à la quatrième place. Malines, un concurrent direct, se rendra au Lotto Park. “Nous sommes des professionnels“, a souligné Bertaccini. “Mais bien sûr, il sera difficile d’accepter rapidement cette défaite. Notre saison est-elle un échec ? Cela dépend du championnat. Si nous terminons quatrièmes, ce ne sera pas si grave. Sinon, on pourra vraiment parler d’un gros échec.”

Mihajlo Cvetkovic a égalisé pour les Mauve et Blanc à neuf minutes de la fin du temps réglementaire, mais n’a pas pu empêcher la défaite en prolongation. “Je trouve qu’on a bien joué, mais à la fin, on a laissé filer le match“, a-t-il soupiré. “Les buts qu’on encaisse en prolongation sont beaucoup trop faciles. Il faut se relever et aller de l’avant. Mon but ne m’apporte pas grand-chose de satisfaisant pour l’instant. J’étais bien sûr très heureux sur le moment, mais je suis un joueur d’équipe et nous n’avons pas gagné, donc je suis très déçu.”

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