La façade du palais de justice se dévoile: quelles sont les prochaines étapes ?

La partie centrale de la façade avant du palais de justice de Bruxelles, situé sur la place Poelaert, est désormais entièrement rénovée et a été libérée de ses échafaudages, a annoncé mercredi la Régie des bâtiments. Les travaux se poursuivent sur le côté gauche, mais la façade avant devrait être totalement débarrassée des structures en métal durant l’été.

La réfection de la façade avant, de l’esplanade et du péristyle (colonnade) a débuté en 2023 et n’est que la première phase d’un plan de restauration qui en compte quatre. Ces travaux comprennent notamment le nettoyage, le contrôle et la réparation des pierres naturelles, ainsi que la réfection de la menuiserie en bois. Afin de conserver l’aspect initial du bâtiment, des pierres provenant des carrières d’origine sont utilisées.

La rénovation de la partie droite de la façade avant a été achevée en mai 2025 et celle de la partie centrale vient de se terminer.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Loïc Bourlard

Les prochaines phases des travaux

Reste donc l’aile gauche du bâtiment, où une plateforme élévatrice destinée aux personnes à mobilité réduite sera installée. Une nouvelle grille, semblable à celle d’origine démontée à l’entre-deux-guerres, sera également installée sur la cour d’honneur. Le péristyle doit, lui, encore faire l’objet de travaux de peinture, de dallage et de réparations des escaliers et de la menuiserie. Les portes en bronze du palais et les quatre statues ornant l’escalier principal sont aussi en cours de restauration.

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La fin des travaux de la partie gauche de la façade avant marquera le terme de la première phase des travaux et devrait survenir durant l’été. La deuxième phase concerne les façades du socle de la coupole. Elle devrait débuter à l’aube de 2027, le marché public est en cours d’élaboration, assure la Régie des bâtiments. La troisième phase verra la restauration des façades de la rue de Wynants et de la rue aux Laines et la quatrième celle de la façade rue des Minimes.

L’ensemble des travaux devrait être terminé d’ici à 2035, mais le palais de justice n’en aura pas pour autant fini avec les chantiers : une étude de faisabilité visant à préparer la restauration et le réaménagement de l’intérieur du bâtiment a déjà été finalisée.

“Toute une génération de Belges n’a jamais vraiment connu le palais de justice sans échafaudages. Les personnes de 40 ans l’ont vu presque toute leur vie caché derrière une cage de métal. Aujourd’hui, depuis la place Poelaert, on voit déjà une grande partie de la façade rénovée, et d’ici cet été, toute la façade avant sera terminée“, a commenté Vanessa Matz, ministre de l’Action et de la Modernisation publiques, chargée de la Gestion immobilière de l’État.

Belga – Photo : BX1