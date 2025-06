Le PTB et la Team Fouad Ahidar déçus par le refus de Vooruit d’une coalition de gauche

Le PTB et la Team Fouad Ahidar (TFA) se disent déçus du refus de Vooruit de s’engager dans une coalition de gauche à Bruxelles. Le parti socialiste flamand a indiqué vendredi qu’il privilégiait une coopération gouvernementale avec le PS et le MR, plutôt qu’une alliance strictement “progressiste”.

Du côté du PTB, la présidente du groupe francophone au Parlement bruxellois, Françoise De Smedt, parle d’un véritable reniement idéologique. “Le Vooruit bruxellois choisit de suivre la N-VA et le MR sur la voie de la démolition sociale et de l’austérité, tout comme au niveau fédéral“, déplore-t-elle.

Elle rappelle aussi que, quelques heures avant, Vooruit avait voté contre une motion visant à invoquer un conflit d’intérêts contre la réforme du chômage fédérale, une réforme fortement contestée à gauche. Pour elle, cette attitude confirme que Vooruit “tourne le dos aux Bruxellois les plus vulnérables“, en refusant de défendre une alternative sociale face aux coupes budgétaires.

La Team Fouad Ahidar, quant à elle, dénonce une rupture de confiance et une posture opportuniste. Dans un communiqué, le parti déplore “l’attitude irresponsable” de Vooruit. “Tous les partis autour de la table étaient pleinement conscients des efforts à fournir pour équilibrer les finances régionales, sans recourir à des mesures d’austérité. Affirmer, avant même le début des négociations, qu’il n’y avait aucune volonté d’épargner relève de la mauvaise fois“, affirme la Team Fouad Ahidar. Le parti estime que les Bruxellois sont aujourd’hui les victimes d’un jeu politique déconnecté : “Alors que les citoyens et les associations manifestent et crient ‘ça suffit’, Vooruit répond en prolongeant l’impasse.“

Pour la Team Fouad Ahidar, la décision de Vooruit revient à enterrer tout espoir de coalition de gauche. Le parti accuse les socialistes flamands de cautionner une logique de “politique à l’Arizona” et s’inquiète d’un avenir politique sans cap social clair.

Ni le PS, ni Ecolo ou Groen n’ont encore officiellement réagi à la décision de Vooruit.

