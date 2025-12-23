Passer la navigation
Les clubs sportifs s’inquiètent de la hausse de la TVA sur leurs abonnements

Dans l’accord de budget de l’Arizona figure la hausse de la TVA sur les abonnements des clubs sportifs. Elle passera de 6 à 12%. Cela signifie une augmentation qui devra se répercuter sur le prix pour les consommateurs.

Dans son accord budgétaire pour 2026, l’Arizona a prévu une hausse de la TVA pour certains clubs sportifs. Au Léopold à Uccle, la mesure inquiète les dirigeants. La structure voudrait ne pas répercuter l’augmentation sur ses prix, mais ne voit pas comment faire autrement. Elle est une organisation à but non lucratif et réinvestit toutes ses rentrées. L’an prochain, la cotisation pourrait augmenter de 50 euros par personne.

Les dirigeants espèrent encore pouvoir renégocier avec les politiques, notamment sensibiliser le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit) à l’importance de la pratique sportive pour la santé.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Thomas Craps et Pierre Delmée

