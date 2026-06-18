Bral et Inter-Environnement Bruxelles: les subsides débloqués après un deal politique

C’était une journée pleine de “deals” ce jeudi au gouvernement bruxellois. Parmi les victoires : les subsides débloqués pour le Bral et Inter-Environnement Bruxelles (IEB).

Plusieurs dossiers bruxellois ont été débloqués ce jeudi et chacun a eu un petit quelque chose : Boris Dilliès a obtenu son Plan Gares, Dirk De Smedt a décroché le doublement de la prime Be Home… et Elke Van den Brandt a eu le déblocage des subsides au Bral et à Inter-Environnement Bruxelles (IEB). Mais pour cela, il a fallu que les écologistes cèdent sur la nomination de Marie-Pierre Fauconnier (voulue par les socialistes), un dossier qui traînait depuis déjà plus de trois ans.

Les deux associations étaient menacées de perdre une partie de leurs subsides annuels, car trop critiques envers le gouvernement bruxellois. “Nous attendons des organisations subsidiées qu’elles remplissent leurs missions de base et apportent des solutions. Dans le cas du BRAL et d’Inter-Environnement Bruxelles, nous constatons que cette priorité fait trop souvent défaut : des procédures juridiques sont notamment engagées contre la Région“, assumait début mai le ministre Dirk De Smedt.

Le Bral aura 90.000 euro de subsides et IEB, 50.000 euros.

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