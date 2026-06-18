Immobilier: la prime Be Home va doubler pour les propriétaires bruxellois

Bonne nouvelle pour les propriétaires bruxellois ! La prime Be Home va doubler en 2027, passant de 164 euros à 328 euros.

Le gouvernement bruxellois prévoit de porter à 328 euros le montant de la prime Be Home à partir de l’exercice d’imposition 2027, contre 164 euros actuellement. La mesure, inscrite dans l’accord de majorité, vise à renforcer le soutien accordé aux propriétaires occupant leur propre logement dans la capitale.

La prime Be Home prend la forme d’une réduction d’impôt destinée aux habitants de la Région bruxelloise qui résident dans le bien dont ils sont propriétaires. Chaque année, environ 200.000 Bruxellois en bénéficient.

“Pour de nombreux Bruxellois, le coût du logement reste un défi majeur. Avec le doublement de la prime Be Home, nous offrons aux familles un peu plus de marge financière. Celui qui vit à Bruxelles et investit dans son propre logement mérite également quelque chose en retour”, déclare le ministre du Budget Dirk De Smedt.

Le projet sera prochainement soumis à l’avis du Conseil d’État et des partenaires sociaux. Après les différentes étapes d’examen au sein du gouvernement et du Parlement bruxellois, l’entrée en vigueur de la mesure est envisagée pour l’exercice d’imposition 2027.

Rédaction