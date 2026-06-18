Plan Gares: la Région détaille “cinq actions rapides et visibles dès la rentrée” aux gares du Nord et du Midi

Caméras, nettoyage, présence renforcée et projets urbains: la Région bruxelloise détaille son plan pour les gares du Nord et du Midi.

L’amélioration de la sécurité, de la propreté, de la qualité de vie et de l’attractivité des gares du Nord et du Midi : voici l’ambition du gouvernement bruxellois, qui vient de valider “un dispositif destiné à coordonner les actions décidées dans le cadre du Plan Gares”.

Ce plan entend agir sur deux horizons : “Apporter des réponses rapides aux problèmes rencontrés sur le terrain tout en préparant les transformations structurelles nécessaires pour les années à venir”

Concrètement, des actions “rapides et visibles” seront mises en place “dès la rentrée“.

La vidéosurveillance sera renforcée avec 60 caméras réparties dans les deux gares.

Les services de sécurité et des services publics seront aussi renforcés sur le terrain.

La propreté des espaces publics devrait être améliorée grâce à un prestataire privé. Celui-ci sera chargé d’effectuer “un nettoyage en profondeur et une désinfection des surfaces lors d’une intervention ponctuelle“, qui devrait ensuite faciliter un entretien courant plus efficace par les équipes de Bruxelles-Propreté. L’agence se donne l’objectif d’augmenter la fréquence de nettoyage pour tendre vers des passages multi-journaliers.

Des aménagements urbains seront pensés pour “favoriser des espaces plus sûrs et mieux occupés“.

Un plan “de plus grande ampleur” sera élaboré Brussels’help, le Samu social et la Croix-Rouge vis-à-vis des personnes en situation d’errance ou de dépendance. Ce plan, encore flou, vise à “articuler les dispositifs de prise en charge sociale et sanitaire adaptés, notamment pour les publics vulnérables, afin d’éviter une approche uniquement répressive et de traiter certaines causes structurelles de l’occupation problématique des espaces publics“.

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Toutes ces actions seront mises en œuvre grâce à la collaboration de nombreux acteurs, dont les zones de police, les communes, la SNCB, la STIB, Infrabel, les autorités fédérales et le tissu associatif.

Le gouvernement promet également, au niveau de la gare du midi, un “groupe opérationnel de planification“, qui aura pour mission de coordonner toute une série de projets qui peuvent s’étendre sur plusieurs années, notamment la mobilité, l’aménagement de l’espace public ou le développement du quartier. Le Ministre de l’Économie, Laurent Hublet, sera chargé de présenter un plan de développement économique et la structuration du capital nécessaire pour transformer le quartier de la gare du midi. “L’analyse économique préalable au plan permettra de dégager les pistes et d’identifier les acteurs qui porteront cette transformation. Cette ambition doit être exemplaire : ambitieuse, durable et menée main dans la main avec l’ensemble des partenaires publics et privés“.

Les “quadrilatères”, ces espaces inexploités sous les voies ferrées qui vont de la gare du Midi jusqu’au centre, devraient être transformés en “lieux de vie“. Ans Persoons, secrétaire d’État bruxelloise chargée de la rénovation urbaine, évoque “des commerces de quartier, infrastructures sportives, cafés, toilettes publiques, douches ou encore parkings à vélos”. Un plan spécifique à ce sujet sera présenté par la Secrétaire d’État en septembre

En ce qui concerne la gare du Nord, “où les principales dynamiques de développement sont aujourd’hui portées par des acteurs privés“, la Région va se charger de l’accompagnement dans l’obtention de permis.

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