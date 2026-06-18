La SNCB inaugure un espace dédié aux voyageurs à mobilité réduite à Bruxelles-Midi

La SNCB a mis en service un nouvel espace d’accueil destiné aux personnes à mobilité réduite en gare de Bruxelles-Midi, a indiqué jeudi l’entreprise ferroviaire. Ce lieu, baptisé “Espace Assist”, vise à faciliter la prise en charge des voyageurs ayant réservé un service d’assistance avant leur déplacement.

■ Reportage d’Anaïs Corbin

Chaque jour, plus de 45 demandes d’assistance sont enregistrées dans la principale gare du pays. Afin de simplifier le rendez-vous entre les voyageurs concernés et les équipes d’accompagnement, la SNCB a aménagé un espace dédié dans le hall principal de la gare.

Développé avec le bureau d’expertise en accessibilité Atingo, cet espace comprend notamment un desk d’accueil adapté, des écrans d’information sur les départs, des sièges ergonomiques, des prises de recharge accessibles, une fontaine à eau ainsi qu’un espace de rangement pour le matériel d’assistance. Une signalétique spécifique et des bandes de guidage podotactiles permettent également de le localiser plus facilement.

“Bruxelles-Midi est la gare qui enregistre le plus grand nombre de demandes d’assistance, tant pour les voyageurs nationaux qu’internationaux. Cet espace doit permettre d’offrir un accueil plus clair, plus confortable et plus serein aux voyageurs concernés”, a expliqué le porte-parole de la SNCB, Tom Guillaume.

En 2025, quelque 57.000 demandes d’assistance ont été enregistrées par la SNCB. Ce service est actuellement disponible dans 174 gares. L’entreprise ferroviaire rappelle que l’assistance peut être réservée jusqu’à 24 heures avant le voyage, voire jusqu’à trois heures avant le départ pour certains trajets directs entre les principales gares du pays.

La SNCB indique enfin poursuivre ses investissements en matière d’accessibilité. Cent trente-deux gares sont aujourd’hui accessibles de manière autonome et ce nombre doit atteindre 176 d’ici 2032, conformément au contrat de service public conclu avec l’État belge.

Belga/Photo : Anais Corbin (BX1)