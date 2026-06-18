Marie-Pierre Fauconnier nommée directrice générale de Bruxelles Environnement après plus de trois ans de blocage

Le gouvernement bruxellois s’est finalement accordé sur la nomination de Marie-Pierre Fauconnier à la tête de Bruxelles Environnement.

Cette nomination faisait l’objet d’un bras de fer au sein de la majorité du gouvernement précédent, depuis décembre 2022.

Ecolo s’opposait fermement à la désignation de l’ancienne directrice de Sibelga qui avait dû démissionner de ses fonctions en 2021. Plusieurs médias avaient révélé qu’elle avait fait payer par son entreprise des frais d’avocat de 130.000 euros dans le cadre d’un procès contre Google. Une pétition contre sa nomination avait même été lancée, en interne, par le personnel de Bruxelles Environnement.

Le PS, de son côté, soutenait sa nomination. Sa nomination était le résultat d’un jury “totalement indépendant”, expliquait l’ancien ministre-président Rudi Vervoort (PS), interrogé dans Bonjour Bruxelles en 2023.

Ce point, cher aux socialistes, a finalement été remis à l’agenda par le ministre de la Fonction publique, Dirk De Smedt (Anders). “C’est le seul mandat sur lequel le gouvernement précédent n’a pas pris de décision définitive. Nous allons donc prendre une décision pour ne pas rester dans ce vide juridique”, avait-il annoncé à La Libre, fin mars.

Ce jeudi, le gouvernement a donc tranché : Marie-Pierre Fauconnier sera à la tête de Bruxelles Environnement pour un mandat de cinq ans.

BX1 – Photo : Belga Image