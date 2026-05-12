Finale de la Coupe: rencontre avec Danny Ost, ancien joueur de l’Union et mémoire du foot bruxellois

Ce jeudi 14 mai à 15h00, la finale de la Coupe de Belgique opposera pour la première fois le RSC Anderlecht à l’Union Saint-Gilloise. Une affiche 100% bruxelloise entre les deux clubs les plus titrés de la capitale. Et parmi les supporters de l’Union, il y aura Danny Ost, ancien joueur saint-gillois pendant une vingtaine d’années.

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Loïc Bourlard

Danny Ost a connu l’Union dans toutes ces périodes, et depuis toutes les positions. Il y commence en 1970 à dix ans, pour y rester jusqu’en 1996. Capitaine pendant une dizaine d’années en équipe première, il a connu la longue histoire de l’Union dans les divisions inférieures. Toujours supporter du club, Daniel ne loupe pas un match et a vécu la folle ascension saint-gilloise depuis 2018, avec la remontée en première division en 2021 jusqu’au titre de champion l’année dernière: “C’est mon club, je sais d’où on vient et là où ils sont. C’est incroyable.”

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