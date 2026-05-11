Finale de la Coupe de Belgique, Champions Playoffs : une semaine cruciale pour le RSCA et l’Union Saint-Gilloise

Jeudi et dimanche, tous les regards seront tournés vers les clubs bruxellois. D’abord avec une finale de Coupe de Belgique 100 % bruxelloise entre le RSC Anderlecht et la Royale Union Saint-Gilloise, puis avec un choc des Champions Playoffs entre l’Union et le Club Brugge KV qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Invités de l’émission Bonsoir Bruxelles, les journalistes sportifs Guillaume Gautier, du Vif, et Rémy Rucquoi, de BX1, ont analysé cette semaine décisive pour les deux clubs de la capitale.

Deux matchs en quatre jours, deux rendez-vous qui pourraient faire basculer la saison du football belge. Jeudi, le Finale de la Coupe de Belgique 2026 opposera Anderlecht à l’Union Saint-Gilloise dans un derby bruxellois très attendu. Puis dimanche, l’Union recevra le Club Bruges dans un duel qui pourrait déjà avoir des allures de finale pour le titre en Champions Playoffs.

Pour les deux journalistes sportifs, l’Union part avec un avantage psychologique évident avant la finale de jeudi. “L’Union Saint-Gilloise a l’habitude de ce genre de match. Ils ont déjà joué une finale récemment, ils ont été champions la saison dernière et ont disputé la Ligue des champions cette saison“, analyse Guillaume Gautier. Selon lui, Anderlecht arrive avec davantage de pression sur les épaules : “Anderlecht a une équipe beaucoup plus inexpérimentée et a tout à perdre dans ce match. Ils ont disputé plusieurs finales ces dernières années et les ont toutes perdues. Ils souffrent aussi un peu du fait que le petit frère de la ville les a dépassés alors que l’Union est en pleine euphorie“.

Depuis son retour en Division 1 en 2021, l’Union Saint-Gilloise s’est imposée comme l’une des équipes les plus régulières du championnat belge. Championne la saison dernière, la formation saint-gilloise s’est également illustrée sur la scène européenne cette saison avec un parcours remarqué en Ligue des champions. À l’inverse, Anderlecht cherche toujours à renouer avec son glorieux passé. Le club mauve n’a plus remporté le championnat depuis 2017 et reste sur plusieurs désillusions en finale de Coupe.

Mais Rémy Rucquoi nuance malgré tout le statut de favori accordé à l’Union : “L’Union paraît plus forte, c’est eux qui sont devant à Bruxelles depuis cinq ans et Anderlecht a souvent été dominé dans les confrontations directes. Mais du côté anderlechtois, c’est probablement le match le plus important de la saison“. Le journaliste souligne également un élément qui pourrait peser dans la balance : l’état physique des deux effectifs. “C’est déjà le 52e match de la saison pour l’Union. La fatigue est là et l’infirmerie est plus remplie, alors qu’Anderlecht arrive plus frais“.

Car derrière cette finale se profile déjà un autre rendez-vous capital. Dimanche, l’Union affrontera le Club Bruges dans le cadre des Champions Playoffs. Avec seulement un petit point d’écart entre les deux équipes avant cette rencontre, le choc pourrait être déterminant dans la course au titre.

“On dit toujours que le championnat reste le plus important parce qu’il qualifie potentiellement pour la Ligue des champions“, rappelle Rémy Rucquoi. “Mais perdre une finale de Coupe dans un derby bruxellois enverrait forcément un mauvais signal avant le match de dimanche“.

Quoi qu’il arrive, l’Union semble aujourd’hui installée durablement parmi les poids lourds du football belge. Mais cette semaine pourrait encore faire changer de dimension le club saint-gillois… ou permettre à Anderlecht de rappeler qu’il reste une institution incontournable du football national.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Guillaume Gautier et Remy Rucquoi au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles