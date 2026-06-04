Colère des enseignants : les directions solidaires mais contraintes d’organiser les choses
Alors que la contestation contre les réformes de l’enseignement se poursuit, les directions d’école se retrouvent en première ligne. Entre les journées de grève, les cours perturbés et l’organisation des examens de fin d’année, elles doivent continuer à assurer le bon fonctionnement des établissements tout en préparant déjà la prochaine rentrée scolaire. Certains directeurs sont par ailleurs pleinement solidaires de leurs équipes.
■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Charles Carpreau
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