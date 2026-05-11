La Une diffusera la finale de la Coupe de Belgique entre l’Union et Anderlecht

Ce jeudi à 15h00, la finale de la Coupe de Belgique opposera le RSC Anderlecht à l’Union Saint-Gilloise au stade Roi Baudouin. Où regarder cette première finale bruxelloise de l’histoire? Un accord a finalement été trouvé avec la RTBF: prise d’antenne à 14h50 sur La Une. Ce sera également à suivre gratuitement sur DAZN.

La finale de la Coupe de Belgique de football sera finalement diffusée sur une chaîne de télévision publique francophone par la RTBF, plutôt qu’exclusivement sur la plateforme du détenteur des droits DAZN, jeudi. Un communiqué de presse a été diffusé lundi en ce sens, une semaine après l’annonce de l’accord entre DAZN et Telenet concernant la diffusion des matchs de la Pro League à partir de la saison prochaine.

Aucune chaîne ne s’était montrée intéressée ou n’avait trouvé d’accord avec le détenteur des droits de diffusion de la compétition, DAZN. Il avait donc été annoncé que le match serait excluvisement diffusé en ligne via DAZN, gratuitement, sans abonnement et sans engagement. Ce sera finalement une “co-diffusion” sur la RTBF et sur DAZN.

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DAZN diffuse gratuitement tous les matchs de Coupe de Belgique de football sur son application depuis les quarts de finale, et la finale de ce jeudi ne fera pas exception. Le détenteur des droits TV du football professionnel belge rend donc gratuit un service qu’il avait déjà annoncé en septembre dernier à ses abonnés. “Tous les matchs restants de la coupe de Belgique (les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la Croky Cup) seront diffusés gratuitement sur les platformes de DAZN“, donc pas en télévision, faute d’accord avec les diffuseurs, avait annoncé DAZN en janvier dernier. L’année dernière, des sous-licences avaient été octroyés à des chaînes de télévision comme la VRT, VTM et RTL.