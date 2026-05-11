Pour la première fois, la finale de Coupe de Belgique sera un derby bruxellois

Ce jeudi 14 mai 2026, la finale de la Coupe de Belgique opposera pour la première fois le RSC Anderlecht à l’Union Saint-Gilloise. Une affiche 100% bruxelloise entre les deux clubs les plus titrés de la capitale. Le coup d’envoi sera donné à 15h00. Un événement à suivre avec BX1 toute la journée.

Une première entre ces deux équipes qui ont, ces deux dernières années, disputé chacune à leur tour une finale de Coupe. Une réussite du côté de l’Union, qui l’a remportée en 2024, et une défaite pour Anderlecht l’année suivante. Depuis le début de la compétition, Anderlecht a disputé quinze finales et en a remporté neuf, la dernière en date remontant à 2008. Du côté de l’Union, le club a joué trois finales et en a gagné autant.

Pour comprendre pourquoi les deux clubs ne se sont jamais rencontrés en finale, il faut remonter à leur évolution très différente. L’Union est fondé le 1er novembre 1897 et domine le football belge avant la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à sa série de soixante matchs consécutifs sans défaite entre 1933 et 1935, qui lui vaudra le surnom « Union 60 ». De son côté, le Sporting d’Anderlecht est fondé en 1908. Après des débuts irréguliers, le club devient progressivement une référence nationale après la Seconde Guerre mondiale, multipliant les titres et les campagnes européennes.

Le long déclin de l’Union, Anderlecht au sommet belge et européen

Après sa relégation le 29 avril 1973, l’Union descend même jusqu’en promotion. Il faudra attendre le nouveau millénaire pour assister au retour progressif de l’Union parmi les plus hautes divisions belges. Après 48 ans passés dans des divisions inférieures, allant même parfois en D4, l’Union retrouve finalement la D1A après son titre en D1B lors de la saison 2020-2021.

Pendant ce temps, Anderlecht connait des années bien plus glorieuse. En 1976, le club connait son premier titre européen. Entre 1976 et 1990, Anderlecht dispute 6 finales européennes et en remporte 3. En 2000, le club décroche son 25ème titre national.

Il faudra attendre le 27 septembre 2018 pour revoir un véritable choc entre les deux clubs en Coupe de Belgique. L’Union, alors pensionnaire des divisions inférieures, crée la surprise en s’imposant 0-3 face à Anderlecht. Une victoire symbolique, et une arrivée en demi-finale marque le début de son retour sur le devant de la scène. À un an près, les deux clubs vont connaitre un rachat. Marc Coucke arrive à Anderlecht pour mettre fin à l’ère Vanden Stock tandis que Tony Bloom arrive rempli d’ambition pour l’Union.

Un retour dans la plus haute division pour la RUSG, plus de trophée pour le RSCA depuis 9 ans

Dès son retour en D1A en 2021, l’Union crée rapidement la surprise. Dès sa première saison, le club entame les Champions Play-Off en tête du classement. Cette même années les confrontations directes face à Anderlecht seront à l’avantage de l’Union. Pour la première fois depuis 1952, le club termine également devant son voisin bruxellois au classement.

La tendance semble alors s’inverser. D’un côté, l’Union renaît au plus haut niveau et s’installe dans le haut du classement. De l’autre côté, Anderlecht traverse une période plus compliquée. L’Union retrouve également la scène européenne, atteignant notamment les quarts de finale.

L’année qui suit, les deux équipes se battent pour le titre de champion de Belgique. En 2024, l’Union est vice-championne de Belgique et remporte la Coupe de Belgique qu’elle n’avait pas remporté depuis 1914. Anderlecht cette année-là, termine juste derrière l’Union, à la troisième place.

Un plus tard, l’Union gagne son titre de champion de Belgique, 90 ans après son dernier sacre national. Cette même saison, Anderlecht dispute la finale de Coupe de Belgique mais s’incline face au Club de Bruges. Leur dernier trophée majeur, en tant que champion de Belgique, remonte à 2017.

Une première historique

Il aura donc fallu attendre 2026 pour voir les deux club se battre en finale de Coupe de Belgique. Depuis leur création, les clubs ont connus des trajectoires différentes : Anderlecht s’est imposé comme une référence du football belge, tandis que l’Union a longtemps évolué dans des divisions inférieurs après 1973. Les deux équipes ne se retrouvaient pas au même niveau. Ce Union – Anderlecht sera le match le plus important dans cette jeune rivalité bruxelloise.