L’opposition tente de faire annuler le vote sur les économies dans l’enseignement

La séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles consacrée au vote des mesures d’économies dans l’enseignement a démarré dans une ambiance tendue ce jeudi.

La plénière du parlement de Fédération Wallonie-Bruxelles devant adopter jeudi les mesures d’économie dans l’enseignement a connu un début de séance houleux, l’opposition réclamant une nouvelle fois la démission du président Benoît Dispa (Engagés).

■ Reportage de Claire Vermeulen, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira

L’opposition PTB a en outre déposé une proposition de motion réclamant l’annulation pure et simple de la séance en cours, celle-ci ayant été convoquée de manière non conforme au règlement, a justifié sa cheffe de groupe, Amandine Pavet.

Pendant deux heures, députés de la majorité et de l’opposition ont échangé arguments et invectives suite à la décision controversée, mardi soir, de la conférence des présidents d’organiser la plénière sans respecter le délai de 84 heures prévu par le règlement.

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Après une interruption de séance, sans surprise, la motion PTBiste a été rejetée par les députés de la majorité MR-Engagés.

Vers 16h30, le débat sur le décret-programme et les mesures d’économies a commencé. Il verra, comme de coutume, une alternance de prises de parole entre majorité et opposition. Le gouvernement devrait lui aussi s’exprimer.

Afin de réduire le déficit chronique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier un large plan d’économies pluriannuel.

Il vise à réduire structurellement les dépenses de la FWB de quelque 500 millions d’euros, sur un budget global de 15 milliards environ.

Ce train d’économies passe notamment par l’augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un régime de congés maladie moins généreux pour les professeurs statutaires, ou encore un resserrement du régime de fin de carrière.

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Il programme aussi une réduction des moyens dévolus à la distribution de fournitures et de repas gratuits dans les écoles, ainsi que l’augmentation du minerval à 1.194 euros pour 58% des étudiants du supérieur.

À côté de ces économies, le décret-programme prévoit également quelques de nouvelles dépenses, comme l’augmentation de 5% du salaire des enseignants désormais formés en quatre ans, contre trois précédemment, une revalorisation barémique pour les directeurs. Ou encore une réduction de deux heures de la charge hebdomadaire des enseignants en début et en fin de carrière.

Belga – Photo : BX1