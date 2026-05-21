Ixelles veut encadrer plus strictement les logements étudiants

Commune étudiante par excellence, Ixelles voit 45% des 137.000 étudiants de la Région bruxelloise suivre des cours quotidiennement sur ses campus. Elle concentre déjà près de 4.900 logements étudiants dédiés (de grands complexes résidentiels spécifiquement conçus pour les étudiants, à distinguer des colocations ou chambres louées à titre privé), sur les 11.305 unités recensées en Région de Bruxelles-Capitale. Plusieurs grands projets sont en outre en cours d’instruction, dont Universalis Park (654 logements) et Usquare (460 logements).

► Bonjour Bruxelles| Seul un étudiant bruxellois sur trois trouve un kot dans un logement qui lui est destiné

Face à la pression croissante sur certains quartiers et au risque de spéculation immobilière, la commune compte désormais encadrer strictement les nouvelles demandes de permis. Dès mars 2025, elle avait imposé un minimum de 15% de logements accessibles dans tout grand projet étudiant, en plus des charges d’urbanisme, et lancé un cadastre en collaboration avec Perspective.Brussels pour mieux connaître la réalité du parc et relier les décisions urbanistiques actuelles et futures aux besoins réels.

Des critères à respecter

Six critères s’imposeront dorénavant aux nouveaux projets : loyers accessibles (15% minimum), logements de qualité (avec des chambres d’au moins 12 m²), intégration dans la vie de quartier selon le principe de la “ville du quart d’heure”, implantation aux abords du campus de la Plaine, reconversion du bâti et contact avec un établissement d’enseignement supérieur. Des exceptions resteront toutefois possibles, au cas par cas, pour la reconversion d’un ensemble architectural majeur ou pour un projet à finalité sociale clairement établie.

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“Nous encadrons le logement étudiant pour répondre aux besoins, sans rompre la mixité de nos quartiers et en anticipant l’évolution de la ville. Gouverner, c’est prévoir”, a déclaré le bourgmestre Romain De Reusme lors de la conférence. “Notre rôle est d’anticiper, pas de subir”, a abondé Julie De Groote, échevine de l’urbanisme, mettant en garde contre une bulle spéculative comparable à celle vécue avec les bureaux.

Ixelles entend de cette manière rester “une commune jeune, ouverte et accueillante pour ses étudiants, tout en garantissant un développement équilibré, durable et respectueux de tous ses habitants”.

Belga – Photo : Belga Image