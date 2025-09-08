Les loyers des kots étudiants toujours aussi élevés sur le marché privé
La rentrée universitaire approche à grands pas. Ce sera le 15 septembre prochain. Les étudiants et les étudiantes commencent à s’installer dans leur kot. À condition bien sûr d’en avoir trouvé un. Les logements à loyers modérés deviennent rares. L’ULB reçoit chaque année 4000 demandes, mais ne peut répondre à toutes. Nous avons rencontré Maëlle qui vient d’emménager dans un kot du marché immobilier privé.
■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Morgane Van Hoobrouck et Manu Carpiaux