Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Les loyers des kots étudiants toujours aussi élevés sur le marché privé

La rentrée universitaire approche à grands pas. Ce sera le 15 septembre prochain. Les étudiants et les étudiantes commencent à s’installer dans leur kot. À condition bien sûr d’en avoir trouvé un. Les logements à loyers modérés deviennent rares. L’ULB reçoit chaque année 4000 demandes, mais ne peut répondre à toutes. Nous avons rencontré Maëlle qui vient d’emménager dans un kot du marché immobilier privé.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Morgane Van Hoobrouck et Manu Carpiaux

Lire aussi :

Partager l'article

08 septembre 2025 - 17h51
Modifié le 08 septembre 2025 - 17h51
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales