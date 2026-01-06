Seul un étudiant bruxellois sur trois trouve un kot dans un logement qui lui est destiné

Seul un étudiant sur trois trouve un logement dans l’offre spécifiquement destinée aux étudiants en Région de Bruxelles-Capitale, révèle le premier “Monitoring du logement étudiant”, réalisé par perspective.brussels. La majorité des étudiants doit donc se tourner vers le marché locatif classique.

La Région bruxelloise comptait plus de 137.000 étudiants lors de l’année académique 2022-2023. Au moins 37.000 de ceux-ci occupaient un logement étudiant.

Le taux de couverture des logements destinés aux étudiants atteint donc à peine 30%, un niveau inférieur à celui d’autres grandes villes européennes. Plus de 25.000 étudiants se tournent vers le marché locatif classique, alors que le loyer médian des kots a augmenté de 26% en quatre ans. La recherche d’un logement est un véritable défi pour la population estudiantine, selon perspective.brussels, qui précise que la croissance continue de la population étudiante dans la capitale accentue la pression sur le logement étudiant.

Les étudiants privilégiant un logement à proximité de leur campus, l’offre de logements destinés est fortement concentrée dans quatre communes (82% du total): Ixelles (30%), la Ville de Bruxelles (21%), Woluwe-Saint-Lambert (17,5%) et Anderlecht (14%).

Deux quartiers se distinguent nettement: le quartier “Universités” à Ixelles, où se trouvent les campus de la VUB et de l’ULB et le quartier “Kappelleveld” à Woluwe-Saint-Lambert, à proximité du campus de l’UCLouvain. Ensemble, ils concentrent 42% de l’offre de logements destinés au niveau régional.

L’offre de logement étudiant destiné se répartit entre plusieurs types d’opérateurs. Seulement 2,3% du parc est géré par des opérateurs publics (COCOF et Wallonie-Bruxelles Enseignement). Les acteurs privés d’intérêt public représentent 42,2% de l’offre. Il s’agit principalement des chambres avec espaces communs, gérées par les établissements d’enseignement supérieur (VUB, ULB, UCLouvain).

Les acteurs privés d’intérêt commercial gèrent 52,8% du parc, principalement des logements individuels et des studios, généralement proposés à des loyers plus élevés.

Belga