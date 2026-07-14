Face à la hausse du minerval, l’ULB met en place de nouvelles aides pour les étudiants

L’université entend éviter que certains étudiants ne soient pénalisés par les nouvelles règles de calcul des droits d’inscription. Les mesures ciblent notamment les personnes qui échappent aux réductions prévues malgré une situation financière difficile.

L’Université libre de Bruxelles (ULB) mettra en place de nouvelles aides financières dès la rentrée académique 2026-2027 afin de limiter l’impact de la hausse du minerval sur les étudiants les plus fragilisés, a-t-elle annoncé mardi.

Dans le cadre de la réforme portée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), le minerval à taux plein passera de 835 à 1.194 euros à partir de la prochaine année académique. Si le nouveau système prévoit une modulation en fonction des revenus, certains étudiants risquent de ne pas bénéficier des réductions prévues malgré une situation financière précaire, souligne l’université.

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L’ULB prévoit dès lors deux dispositifs de soutien. Les étudiants répondant aux plafonds de revenus fixés par la FWB, mais exclus des réductions légales pour des raisons administratives ou liées à leur situation particulière, pourront bénéficier d’un minerval ramené à 325, 485 ou 835 euros, via le Service social étudiants.

L’université créera également une aide exceptionnelle destinée aux étudiants dont les revenus dépassent légèrement les seuils ouvrant le droit aux réductions. Ceux-ci pourront eux aussi limiter leur minerval à 835 euros.

Grâce à ces deux mécanismes, les étudiants accompagnés par le Service social ne devront pas s’acquitter du montant plein de 1.194 euros, indique l’ULB.

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L’université rappelle qu’environ un étudiant sur quatre bénéficie chaque année d’un soutien financier de l’institution ou de la FWB. Cette mesure sera mise en œuvre dès la rentrée académique 2026-2027 et fera l’objet d’une évaluation approfondie afin d’en mesurer l’impact social et financier.

Belga – Photo : Belga Image